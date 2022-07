La version Mini-LED du Studio Display aurait été repoussée à 2023

Il existerait une version « Pro » de l'écran Studio Display d'Apple quelque part dans les labos de Cupertino. Toujours avec une diagonale de 27", l'engin se distinguerait par deux caractéristiques techniques majeures : la technologie Mini-LED pour l'affichage de vrais noirs, et la technologie ProMotion pour la grande fluidité d'un taux de rafraichissement de 120 Hz.Cela fait depuis le mois de mars que l'analyste Ross Young affirme que cette version plus musclée du Studio Display est dans les tuyaux, mais les ingénieurs d'Apple prendraient du retard, sans que l'on sache précisément pourquoi : le lancement aurait d'abord été repoussé à l'automne , mais Apple ne tablerait finalement plus sur une commercialisation avant le début d'année 2023.

Le Mac Studio et le Studio Display

Cet automne, Apple devrait s'adresser à ses utilisateurs professionnels avec la très attendue présentation du Mac Pro avec puce Apple Silicon . Il pourrait alors être question d'écrans pour accompagner cette nouvelle tour, mais c'est peut-être le Pro Display XDR qui sera à l'honneur : beaucoup plus haut de gamme, ce modèle de 32" hors de prix (5 499 € sans le pied) pourrait être revu pour passer de 6K à 7K . Il n'est pas impossible qu'Apple touche un mot du Studio Display, quitte à annoncer une commercialisation plus lointaine, mais ce n'est que pure spéculation à ce stade.