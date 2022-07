31 nouveaux emojis en préparation pour la fin d'année 2022

Le Consortium Unicode prépare la version 15 du standard éponyme, et avec celui-ci devraient être mis en place 31 nouveaux emojis. En amont de la journée mondiale des emojis qui se tiendra ce dimanche 17 juillet, le site Emojipedia nous présente la liste de ces nouveaux visuels, ou en tout cas des versions créées par ses soins qui sont inspirées du style d'Apple. Lorsque la version du standard sera arrêtée, chaque fabricant et éditeur de systèmes d'exploitation pourra recréer ses propres versions adaptées à son identité visuelle. La liste définitive est attendue pour septembre, et l'adoption au sein d'iOS et de macOS pourrait avoir lieu en toute fin d'année ou au début de l'année 2023.Cette année, la version 15 du standard Unicode devrait donc nous apporter un visage secoué, trois coeurs (bleu gris et rouge), une main qui repousse ou bloque quelque chose (en deux orientations avec six variantes de couleurs), un élan, un âne, une aile d'oiseau, un oiseau noir, une oie, une méduse, une jacinthe, du gingembre, une gousse de pois, un éventail, un peigne, des maracas, une flûte, le symbole sikh khanda et le logo sans-fil.