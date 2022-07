Sortie imminente pour iOS 15.6 et macOS 12.5

Si tous les regards sont actuellement tournés vers iOS 16 et macOS 13 Ventura qui ont déjà été annoncés et sortiront cet automne, cela n'empêche pas les développeurs d'Apple de continuer à peaufiner les systèmes précédents. iOS 15.6 et macOS 12.5 sont ainsi en version bêta depuis le début du mois de juin, et la version finale approche. Apple a en effet distribué les versionsde ces deux systèmes hier soir : si aucun pépin majeur n'est rencontré avec ces ultimes bêtas, les versions finales devraient être mises à la disposition du grand public la semaine prochaine.Apple n'a pas communiqué sur les nouveautés apportées par macOS 12.5 et aucun changement particulier n'a été détecté dans les versions bêtas ces dernières semaines : la mise à jour devrait donc principalement apporter des corrections de bugs.Pour iOS 15.6, Apple a en revanche déjà publié la liste des évolutions apportées par la mise à jour et il y en a quatre : une nouvelle option pour l'application TV qui permet de reprendre la lecture d'un match en cours de diffusion et de mettre en pause, revenir en arrière ou avancer rapidement, la correction d'un bug de l'application Réglages qui indiquait un stockage plein alors que ce n'était pas le cas, la correction d'un bug qui empêchait le bon fonctionnement d'appareils Braille au sein de l'application Mail, et la correction d'un bug de Safari qui pouvait provoquer le retour inopiné d'un onglet à la page précédente.