Comme s'il s'agissait de rassurer le public suite à l'annonce de la fin de la collaboration entre Apple et le studio de Jony Ive , on retrouve quelques heures plus tard Evans Hankey en interview dans les colonnes de GQ UK pour parler du design du nouveau MacBook Air avec puce M2, qui a été présenté le mois dernier et qui sera finalement disponible ce vendredi . Depuis le départ de Jony Ive d'Apple il y a trois ans, c'est elle qui est aux commandes du design industriel à Cupertino.

Tim Cook à côté du MacBook Air M2

L'interview donnée à GQ est donc l'occasion de discuter du design du MacBook Air, qui a radicalement changé de look pour cette nouvelle génération avec la puce M2., estime Evans Hankey, puisqu'il est question de ne proposer que l'essentiel pour obtenir un poids plume.. La designeuse affirme que c'est d'abord le tout petit disque dur utilisé en 2008 qui a défini la forme du Mac, historiquement en biseau, et que tout a été construit autour de cela.Le tout premier MacBook Air était révolutionnaire en terme de design mais il n'était pas sans contreparties, notamment sur l'autonomie qui était plutôt mauvaise sur les premières générations., assume Kate Bergeron, vice-présidente de l'ingénierie matérielle.Mais petit à petit, le MacBook Air a gommé ses défauts et est devenu la norme pour le grand public. D'où l'envie de refaire le même coup avec le MacBook 12 pouces en 2015, sans succès.Sans parler des défauts du clavier à mécanisme papillon... Le MacBook 12 pouces a été retiré de la vente en 2019.Apple a donc appris sa leçon et le MacBook Air M2 est l'héritier de cette expérience : absence de ventilateur, design plus fin et léger, retour de MagSafe, grande autonomie et puissance accrue..., résume Laura Metz, en charge du marketing du Mac. Et Evans Hankey résume l'approche qui a conduit au retour d'un châssis plat :Concernant l'aspect technique, Kate Bergeron évoque. Apple aurait porté une attention toute particulière à la répartition du poids, ce qui est important dans les utilisations les plus mobiles.Et bien sûr, oui, le MacBook Air M2 a bien été conçu en même temps que les derniers MacBook Pro 14 et 16 pouces et c'est pour cela qu'ils se ressemblent tant :Concernant le nouveau coloris Minuit, un bleu très foncé, Evans Hankey explique d'être inspirée du basalte, une roche volcanique :