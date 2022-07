Les premiers tests du MacBook Air M2 sont là !

C'est ce vendredi 15 juillet que les premiers exemplaires du MacBook Air avec puce Apple M2 arriveront chez leurs clients . En amont de cette sortie, Apple a envoyé quelques modèles de démonstration à la presse américaine et les premiers tests viennent d'être publiés. C'est notamment le cas chez The Verge , qui comme d'habitude nous propose un passage en revue plutôt complet et sans concessions.Nos confrères se montrent globalement ravis de cette évolution, soulignant la beauté du nouveau design au châssis plat, d'une grande finesse et légèreté sans sacrifier la sensation de solidité. Seul hic, le nouveau coloris Minuit, un bleu très foncé, est très sensible aux traces de doigts contrairement aux autres teintes. Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, les traces de doigts peuvent être très visibles et c'est donc un coloris à déconseiller aux personnes que cela dérange.L'ajout du port MagSafe est salué : outre la sécurité qu'il procure si quelqu'un se prend les pieds dans le câble d'alimentation, il permet de libérer un des deux ports USB-C (à noter que les ports USB-C peuvent toujours être utilisés pour la recharge si besoin). Nos confrères apprécieraient un troisième port sur la droite du Mac, mais on imagine que c'est un avantage qu'Apple veut réserver aux MacBook Pro.Pour ce qui est de l'écran, l'encoche fait toujours débat et ne plaît guère à nos confrères qui aiment personnaliser des barres de menus complexes. Il n'y a en tout cas rien de différent des MacBook Pro 14 et 16 pouces qui ont inauguré ce concept l'année dernière. La progrès en luminosité de la dalle est apprécié, même si le MacBook Air n'est pas au niveau de la dalle Mini-LED du MacBook Pro 14 pouces. Et puisqu'il est question de l'encoche, oui, la caméra 1080p apporte un vrai plus en terme de qualité pour les applications de visioconférence. La qualité du son est également en progrès par rapport au MacBook Air M1, mais sans atteindre le niveau de basses des MacBook Pro.Pour ce qui est des performances de la puce M2, les tests réalisés par The Verge sont sans surprise. Il y a évidemment un progrès sur les benchmarks réalisés en quelques minutes, le MacBook Air M2 atteignant alors des scores proches du MacBook Pro M2, mais les performances baissent lorsque ces tests sont réalisés en boucle : l'absence de ventilateur se fait rapidement ressentir et la puissance de la puce M2 se bride, donnant alors un net avantage au MacBook Pro.Ce n'est pas pour autant que The Verge conseille l'achat d'un MacBook Pro 13,3", qui présente d'autres désavantages : ce n'est pas une différence de quelques secondes sur la réalisation d'une tâche qui n'est pas réalisée quotidiennement qui change réellement la donne, car ceux qui ont de réels besoins de puissance se tourneront naturellement vers le MacBook Pro 14" et sa puce M1 Pro qui est nettement plus puissante.À noter que le SSD du MacBook Air avec puce M2 intégrant 256 Go de stockage est moins rapide que les modèles plus capacitaires, comme sur le MacBook Pro 13,3" , mais le niveau de performances (1,5 Go/s en lecture et en écriture) peut être considéré comme amplement suffisant pour un utilisateur se contentant de 256 Go de stockage : les utilisateurs ayant besoin de vitesses plus élevées ont généralement besoin d'un stockage plus important.Enfin, la batterie de ce MacBook Air M2 permet d'obtenir peu ou prou la même autonomie que le précédent modèle : on peut globalement s'attendre à huit à dix heures d'autonomie avec une luminosité confortable et de nombreux logiciels ouverts simultanément.Pour The Verge,, que ce soit le design, l'écran, la webcam et les haut-parleurs, la recharge plus pratique, sans oublier les très bons clavier et trackpad. Mais le prix est susceptible de refroidir quelques ardeurs d'autant plus que le modèle M1 est toujours au catalogue et qu'il bénéficie souvent de promotions chez les revendeurs . En résumé, le MacBook Air M2 représente un sympathique confort supplémentaire pour ceux qui peuvent ou veulent se l'offrir, mais sans que le MacBook Air M1 ne démérite.Vous pouvez retrouver le test complet du MacBook Air M2 sur le site de The Verge . Vous pouvez également découvrir d'autres retours aux conclusions similaires chez TechCrunch Can Buy Or Not ou encore Gizmodo . Il y a également des retours chez les youtubeurs avec iJustine Krystal Lora et Shevon Salmon