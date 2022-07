Le SSD de 256 Go du MacBook Air M2 est plus lent

Le SSD du MacBook Air avec puce M2 a la même particularité que celui du dernier MacBook Pro 13,3" : le modèle avec 256 Go de stockage présente des performances inférieures aux modèles plus capacitaires, a pu confirmer The Verge auprès d'Apple. Auparavant, Apple utilisait deux puces de 128 Go qui fonctionnaient en parallèle pour atteindre 256 Go. Désormais, il n'y a plus qu'une puce unique de 256 Go et cela s'en ressent dans les débits qui pointent à 1,5 Go/s en lecture et en écriture. Sur le MacBook Air M1, il était possible de monter à 2,4 Go/s en écriture et 2,8 Go/s en lecture.

Photo par The Verge

Apple a confirmé à nos confrères que cette particularité ne concerne que le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage : sur les autres, il y a bien deux puces pour des performances maximales. Apple veut toutefois rassurer sur les performances globales de sa machine :En résumé, il vaut donc mieux un MacBook Air M2 doté d'un SSD un peu moins rapide qu'un MacBook Air M1 qui disposera d'un meilleur stockage mais d'une puce moins performante. Le compromis ne devrait en tout cas pas gêner les utilisateurs auxquels le MacBook Air M2 d'entrée de gamme se destine : en règle générale, les utilisateurs capables de ressentir une différence à un tel niveau de débits ne se contentent pas de 256 Go de stockage.