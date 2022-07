Le futur téléobjectif périscopique réservé à l'iPhone 15 Pro... Max ?

Apple ne devrait pas adopter de téléobjectif périscopique à l'arrière de l'iPhone 14 Pro qui sera présenté en septembre : ce n'est pas avant l'année prochaine que ce nouveau type de zoom ferait son apparition au sein de la gamme de smartphones d'Apple. Si les rumeurs semblent toutes d'accord sur ce point, l'analyste Ming-Chi Kuo y apporte aujourd'hui une nuance de taille : Apple pourrait réserver son premier objectif périscopique à l'iPhone 15 Pro... Max, le grand modèle de 6,7". L'iPhone 15 Pro tout court, avec un écran de 6,1", conserverait un téléobjectif classique et ce n'est pas avant la gamme de 2024 que l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max y auraient tous les deux le droit.

Les capteurs à l'arrière de l'iPhone 13 Pro

La particularité des téléobjectifs périscopiques est d'utiliser un prisme pour rediriger verticalement la lumière au sein du téléphone, ce qui permet de s'affranchir des contraintes de profondeur. Aujourd'hui d'un maximum de 3x, le zoom optique pourrait atteindre 5x ou 6x (toujours à 12 mégapixels, ouverture de f/2,8) sur ces futurs modèles selon Ming-Chi Kuo, et il n'y aurait pas de contrainte particulière pour aller plus loin si Apple le souhaitait pour des modèles ultérieurs. Si cette information se confirme, ce ne serait pas la première fois que l'iPhone Pro Max serait mieux doté que l'iPhone Pro mais ce serait sans doute la plus frustrante pour ceux qui ne souhaitent pas opter pour le plus grand modèle de la gamme.