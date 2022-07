Le MacBook Air avec puce M2 est maintenant disponible

Une semaine après le lancement des précommandes , le MacBook Air avec puce M2 est maintenant officiellement disponible. Les premières livraisons ont eu lieu ce matin, et les exemplaires de démonstration sont en place dans les boutiques de la marque pour ceux qui souhaitent prendre le nouveau portable en main avant de prendre une décision d'achat. Hier, nous avons pu découvrir les premiers tests de ces modèles au design remanié.Il y a actuellement près d'un mois d'attente pour une commande sur l'Apple Store , mais il est parfois possible de retirer son MacBook Air M2 sans attente en boutique (les premiers stocks ont été pris d'assaut mais de nouvelles livraisons devraient avoir lieu régulièrement). Le MacBook Air M2 est également proposé chez les revendeurs officiels comme Amazon Boulanger ou LDLC , avec des stocks différents de ceux d'Apple.

Le MacBook Air M2 coloris Minuit

Rappelons que les tarifs du MacBook Air avec puce M2 sont de 1 499 € pour 256 Go de stockage et 1 849 € pour 512 Go, le modèle supérieur disposant d'une puce M2 avec 10 coeurs graphiques au lieu de 8 et étant livré avec un chargeur avec deux ports USB-C au lieu d'un. Apple propose des options pour monter en gamme avec 16 Go (+230 €) ou 24 Go (+460 €) de RAM, ou 1 To (+230 €) ou 2 To (+690 €) de stockage. Notez, si vous êtes étudiant ou enseignant, que vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% sur l'Apple Store éducation tout en récupérant une carte cadeau de 150 € grâce à l'offre Back to School jusqu'au 20 octobre 2022.