Les futurs écrans de l'iPad Pro, entre OLED et caméra sous l'écran

Les écrans utilisés par Apple sur sa gamme d'iPad Pro vont beaucoup évoluer dans les prochaines années, selon les sources de Ross Young cité par MacRumors . L'analyste, spécialisé dans les écrans, table sur l'arrivée d'un modèle de 14,1" pour l'année prochaine en complément des modèles de 11" et 12,9" actuels. S'il pensait initialement que ce nouveau très grand modèle embarquerait un écran Mini-LED avec la technologie ProMotion (120 Hz), ce ne serait finalement pas le cas et ce modèle se contenterait d'un écran LCD classique, sans ProMotion.Apple n'aurait d'ailleurs pas non plus l'intention d'intégrer un écran Mini-LED à son petit modèle de 11", qui resterait en LCD jusqu'à la grande bascule de l'intégralité de la gamme sur la technologie OLED en 2024 . Apple utiliserait une nouvelle génération de dalles OLED à deux couches émissives, ce qui assurerait une plus grande longévité et une luminosité accrue, tout en gagnant en légèreté par rapport à la technologie Mini-LED.

Les deux modèles M1 actuels

Une autre grande évolution à venir concernera l'intégration de la caméra TrueDepth directement derrière la dalle. Aujourd'hui, les capteurs frontaux définissent la largeur de la marge autour de l'écran. Apple pourrait réduire cette marge en créant une encoche pour les capteurs, comme sur l'iPhone ou le Mac, mais ce ne serait qu'une solution temporaire en attendant que ces capteurs puissent se loger sous l'écran. Selon Ross Young, c'est l'iPad Pro et non l'iPhone qui serait le premier à bénéficier d'une telle solution, car l'iPad est produit dans de bien plus petites quantités. Il évoque ainsi un lancementdès l'année prochaine, mais n'exclut donc pas qu'Apple prenne plus de temps. Pour l'iPhone, l'intégration des capteurs à l'écran est espérée pour 2025 À court terme, la prochaine révision de l'iPad Pro est attendue pour la fin de cette année avec l'intégration de la puce Apple M2, mais sans nouveauté sur le front des écrans. Cela n'empêcherait pas Apple de faire évoluer l'iPad Pro sur d'autres plans avec l'intégration de MagSafe pour la recharge sans fil, la mise en place de nouvelles caméras, et le possible déplacement de Face ID et de la webcam sur le côté de la tablette pour mieux s'adapter aux utilisations de plus en plus courantes en mode paysage.