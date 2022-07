La production de l'iPhone 14 Plus prendrait bien du retard

On ne sait pas encore exactement comment il va s'appeler : s'agira-t-il de l'iPhone 14 Max ou plutôt de l'iPhone 14 Plus ? Pour la première fois, Apple devrait en septembre présenter deux très grands modèles d'iPhone avec une diagonale de 6,7" : un dans la gamme Pro et un dans la gamme classique qui serait moins bien doté et donc moins onéreux. Ce nouveau modèle classique prendrait du retard. Selon les sources de Ross Young , analyste spécialiste des écrans, Apple aurait des problèmes d'approvisionnement pour l'écran de ce modèle dont les livraisons seraient trois fois inférieures à celles des dalles destinées à l'iPhone 14 Pro Max.

L'iPhone 14 Plus et l'iPhone 14 Pro Max, visuel par EverythingApplePro

Ross Young confirme ainsi les allégations de Jeff Pu, qui affirmait dès le mois de mai que l'iPhone 14 Plus/Max aurait trois semaines de retard sur les autres modèles. Cela pourrait se traduire soit par un lancement en deux temps, ce qui s'est déjà vu il y a deux ans avec trois semaines d'écart entre la commercialisation des iPhone 12 et 12 Pro puis des iPhone 12 mini et 12 Pro Max, soit par un lancement simultané avec des stocks plus faibles que d'habitude et donc des délais qui explosent rapidement. La production des autres modèles a en tout cas débuté sans retard particulier chez Foxconn, et la présentation devrait donc se faire comme de coutume au début du mois de septembre.