L'Apple TV de 2015 devient vintage

L'Apple TV de 2015 vient d'être ajoutée à la liste des produits vintages d'Apple. Apple considère ses produits comme « anciens » lorsque la fin de leur commercialisation dépasse les cinq ans. Les réparations sont alors toujours possibles mais dans la limite des pièces disponibles : Apple ne fabrique plus les pièces détachées nécessaires. C'est au stade suivant, l'obsolescence qui est déclarée sept ans après la fin de la commercialisation, que la réparation n'est définitivement plus possible au sein du réseau officiel d'Apple.Le cas de l'Apple TV de 2015 est un peu particulier : c'est en effet un produit qui a été vendu avec plusieurs télécommandes différentes et qui a donc existé sous plusieurs références. Le modèle de septembre 2015 était fourni avec une télécommande Siri Remote noire, d'abord sans le cercle blanc autour du bouton Menu qui est apparu en 2017 à l'occasion de la sortie du modèle 4K . C'est ce modèle de 2015 qui devient vintage aujourd'hui, et pas le modèle de septembre 2017 qui ne présente pourtant aucune différence technique. Le modèle de base actuel, vendu avec une Siri Remote en aluminium depuis avril 2021 , est d'ailleurs toujours le même.