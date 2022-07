Apple Arcade va perdre quinze jeux

De nouveaux jeux rejoignent régulièrement la liste des titres disponibles par abonnement sur Apple Arcade. Il arrive également que certains titres soient retirés, mais Apple les fait généralement disparaître en toute discrétion. Cette fois-ci, une grosse charrette de jeux s'apprête à quitter le service d'Apple et une section spécifique a été mise en place pour prévenir l'utilisateur que c'est sa dernière chance d'y jouer dans le cadre de son abonnement.Les titres concernés sontetPourquoi ces départs soudains ? Selon MacRumors , les premiers contrats entre Apple et les éditeurs de jeux vidéos avaient une durée de trois ans. Ils arrivent donc à échéance, Apple Arcade ayant été lancé en septembre 2019, et Apple a simplement choisi de ne pas tous les renouveler. Les titres concernés pourront alors être proposés sur l'App Store mais ils seront alors payants.