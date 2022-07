Le démontage du MacBook Air M2

Le MacBook Air avec puce M2 est officiellement disponible depuis vendredi dernier et les premiers démontages commencent à apparaître sur le web. Max Tech nous propose ainsi un petit voyage en vidéo à l'intérieur du nouveau petit portable d'Apple, dont l'intérieur a été entièrement repensé pour accompagner la mise en place d'un nouveau châssis désormais plat et non plus en biseau comme sur les anciens modèles.L'ouverture de ce nouveau MacBook Air a été facilitée : il n'y a désormais plus que quatre vis, à chaque coin du châssis. À l'intérieur, les principaux composants et la carte mère sont comme d'habitude situés sur le haut de l'ordinateur, alors que le bas est dominé par de larges cellules de batterie au-dessus et à côté du trackpad. Grâce au châssis plat, Apple peut à nouveau utiliser des cellules classiques (et non plus en niveaux pour s'adapter à l'ancien biseau), et le nouveau MacBook Air a ainsi une batterie de 52,6 Wh au lieu de 49,9 Wh sur les anciens modèles.Les principaux composants sont recouverts par une plaque métallique recouverte d'une sorte d'autocollant thermique ; rappelons qu'il n'y a pas de ventilateur sur cette machine. Cette plaque peut aisément être dévissée pour accéder à la carte mère, très compacte. Dans sa vidéo, Max Tech affirme avoir déniché une nouvelle puce qui prendrait en charge l'Ultra Wideband mais il semble finalement que cela ne soit pas le cas. Ce démontage confirme en tout cas la présence d'un seul SSD sur les modèles de 256 Go , qui affichent ainsi des débits inférieurs aux modèles de 512 Go (et plus) qui intègrent deux puces dédiées au stockage. À noter que les ports du MacBook Air M2 sont modulaires, ce qui facilitera leur réparation en cas de panne ou de casse.