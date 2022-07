MacBook Air M2 : le coloris Minuit à déconseiller ?

Le MacBook Air avec puce M2 n'a pas seulement un nouveau design : il propose aussi une nouvelle option de coloris appelée Minuit. C'est un bleu très sombre qui offre une teinte assez variable en fonction de l'éclairage : plutôt bleu foncé en plein jour, il tire plus vers le noir lorsque l'éclairage faiblit. C'est plutôt élégant, mais ce nouveau coloris est extrêmement sensible aux traces de doigts et cela vient vite gâcher le joli tableau.C'est un défaut qui a été soulevé lors des premiers tests du MacBook Air M2 et nous avons pu le vérifier depuis : il suffit de poser un doigt sur la machine pour qu'une trace soit immédiatement visible. Cela vaut pour les contours du trackpad mais aussi et surtout pour le dos de l'ordinateur, que l'on peut difficilement éviter en sortant le MacBook Air du sac ou en ouvrant son écran. Certains utilisateurs transpirent plus que d'autres — surtout avec les températures actuelles — mais c'est une particularité à connaître : à moins de faire extrêmement attention, le coloris Minuit va rapidement se recouvrir de traces de doigts.Le youtubeur Marques Brownlee confirme ce constat et apporte aujourd'hui une inquiétude supplémentaire quant à la pérennité de ce nouveau revêtement. Il a pu constater sur plusieurs MacBook Air que le coloris Minuit est également très sensible aux chocs : en cas de dommage, l'aluminium révèle sa vraie couleur et le contraste est alors bien plus frappant qu'avec un coloris clair. On peut par exemple le voir au niveau des connecteurs USB-C, qui présentent des contours légèrement argentés après quelques jours d'utilisation seulement. À force d'utiliser des périphériques, ce phénomène ne peut que s'amplifier.

Photo par Marques Brownlee

Il est impossible d'apporter un avis complet et définitif sur ce coloris moins d'une semaine après son lancement, mais on en sait en tout cas suffisamment pour prévenir les clients potentiels du MacBook Air M2 que ce nouveau coloris Minuit est plus sensible que les autres, à la fois aux traces de doigts et aux traces d'usure. En cas d'inquiétude sur le sujet, mieux vaut se rabattre sur le classique argent, le gris sidéral ou le nouveau coloris Lumière stellaire, une sorte de doré très clair.