Le MacBook Air M2 renferme un accéléromètre

Après le démontage de Max Tech qui a déjà permis de découvrir quelques particularités du MacBook Air M2, c'était hier au tour d'iFixit de mettre à nu le dernier petit portable d'Apple. Ce nouveau démontage nous permet de découvrir un nouvel élément : sur la carte mère à côté du processeur, il y a un accéléromètre dont on ne connaît pas l'objectif.La présence d'un accéléromètre au sein des Macs n'est pas une nouveauté : dans un temps pas si lointain, Apple les utilisait pour détecter les mouvements brusques et mettre le disque dur en sécurité. Les disques durs ayant disparu, il n'y a plus de composant mécanique aussi sensible au sein des ordinateurs portables d'Apple qui a donc cessé d'utiliser des accéléromètres... jusqu'à aujourd'hui. Cet accéléromètre a ainsi un autre usage encore inconnu. Peut-être quelque chose à voir avec la prise en charge de l'audio spatial, ou la localisation de l'ordinateur ? Suspense.