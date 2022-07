Clavier papillon : un accord à 50 millions aux États-Unis

Même disparu depuis plus de deux ans , le clavier à mécanisme papillon d'Apple continue de faire parler de lui. L'année dernière, un recours collectif avait été lancé à l'encontre d'Apple dans sept États américains (Californie, New York, Floride, Illinois, New Jersey, Washington et Michigan). Il était reproché à Apple de connaître les défauts de conception de ce clavier et d'avoir continué à le commercialiser, sans offrir de solution de réparation viable pour les personnes touchées par des dysfonctionnements. Après plus d'un an de procédures, Apple a finalement conclu un accord avec les plaignants, nous apprend Reuters

Photo par iFixit

C'est une somme de 50 millions de dollars qu'Apple paiera dans le cadre de cette affaire, si cette proposition d'accord est finalement acceptée par le juge californien. Les clients ayant dû remplacer le clavier plusieurs fois pourront récupérer jusqu'à 395 dollars, contre 125 dollars pour ceux qui ont dû subir une seule réparation et 50 dollars pour les personnes ayant dû remplacer des touches individuelles. Les cabinets d'avocats, Girard Sharp LLP et Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith LLP, pourraient quant à eux empocher jusqu'à 15 millions de dollars déduits de la somme payée par Apple. Précisons que cet accord ne concerne que sept États américains et que d'autres pourraient donc suivre.