Apple lance iOS 15.6, tvOS 15.6 et watchOS 8.7

C'est jour de sortie pour les systèmes d'Apple ! Ce soir sont lancés iOS 15.6, iPadOS 15.6, tvOS 15.6, la version 15.6 du système interne du HomePod, watchOS 8.7 ainsi que macOS 12.5. À l'approche des prochaines grandes versions majeures qui seront disponibles cet automne (Apple a déjà présenté iOS 16 watchOS 9 et macOS 13 ), il n'est plus tellement question de mettre en place de nouvelles fonctionnalités et il s'agit donc principalement de corrections de bugs... mais pas seulement.Pour iOS 15.6, il y a quatre nouveautés : une nouvelle option pour l'application TV qui permet de reprendre la lecture d'un match en cours de diffusion et de mettre en pause, revenir en arrière ou avancer rapidement, la correction d'un bug de l'application Réglages qui indiquait un stockage plein alors que ce n'était pas le cas, la correction d'un bug qui empêchait le bon fonctionnement d'appareils Braille au sein de l'application Mail, et la correction d'un bug de Safari qui pouvait provoquer le retour inopiné d'un onglet à la page précédente.Pour ce qui est de tvOS 15.6, Apple ne précise pas quel est le contenu de la mise à jour : aucun changement majeur n'a en tout cas été révélé pendant la phase de bêta. Sur le HomePod, la version 15.6 du logiciel interne apporte la prise en charge de la reconnaissance de voix de Siri en mandarin, cantonais et japonais, en plus d'améliorations de la stabilité. En ce qui concerne watchOS 8.7, il n'y a pas non plus grand chose à se mettre sous la dent : Apple indique que la mise à jour inclut des améliorations et des correctifs de sécurité, mais on n'en sait pas plus pour l'instant.