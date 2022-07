Ce qui se passe à la suppression d'un jeu sur Apple Arcade

Suite à l'annonce cette semaine de la suppression prochaine d'une quinzaine de jeux sur Apple Arcade, Apple a publié un document de support dans lequel il est précisé ce qui se passe précisément lorsqu'un titre s'en va de la plateforme de jeux d'Apple : à condition que le jeu ait été téléchargé avant sa suppression, il reste possible de jouer à ce dernier. Une fois ce délai écoulé, un message d'erreur s'affiche à l'ouverture pour indiquer à l'utilisateur que le jeu n'est plus disponible.Apple ajoute que les développeurs quittant Apple Arcade ont alors la possibilité de proposer leur jeu à l'App Store pour un téléchargement classique en dehors de l'abonnement d'Apple Arcade, et qu'il reste alors possible de conserver sa progression... si le développeur a bien prévu cette possibilité, ce qui n'est pas une garantie. Une fois en dehors du carcan d'Apple Arcade, les développeurs ont d'ailleurs tout le loisir de modifier leurs apps, de les rendre payantes, d'ajouter de la publicité, etc.