Localiser : iOS 15.6 n'estime plus la charge des AirTags

Les mises à jour intermédiaires d'iOS apportent souvent leur lot de petites modifications qui ne sont pas annoncées par Apple dans les notes de version délivrées avec la mise à jour. C'est le cas pour iOS 15.6, sorti hier soir , qui supprime l'indicateur de la batterie des AirTags dans l'application Localiser. Il n'est désormais plus possible d'avoir cette information, comme l'a repéré le site iCulture . Il est possible qu'Apple ait jugé l'estimation trop peu fiable en fonction de la marque de la pile CR2032 utilisée.Dans une page de support mise à jour hier, on peut découvrir que l'application Localiser n'affiche désormais l'état de la batterie que lorsque celle-ci arrive en fin de vie. Cela s'accompagne d'ailleurs d'une notification en bonne et due forme pour que l'utilisateur n'oublie pas de la remplacer.