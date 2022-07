L'Apple Watch Pro n'aurait pas les bords plats

Apple mettrait cette année fin aux versions « Edition » de ses montres connectées, mais ce n'est pas pour autant qu'Apple abandonnerait le segment le plus haut de gamme. Face à des ventes relativement décevantes pour ses modèles en titane, Apple aurait décidé de les distinguer par quelques spécificités techniques supplémentaires et de leur offrir un nouveau nom, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg : en plus de l'Apple Watch Series 8, il y aurait donc l'Apple Watch Pro. Comme chaque année, la présentation est attendue pour le mois de septembre.L'Apple Watch Pro se distinguerait toujours de l'Apple Watch classique par l'utilisation d'un métal plus haut de gamme comme le titane, mais Mark Gurman affirme que cette nouvelle montre aurait également un design différent. Oui, il y aurait bien un écran légèrement plus grand : selon Ross Young, il serait de 1,99 pouces au lieu de 1,901 pouces sur le modèle de 45 mm actuel. L'écran, sans doute protégé sur les côtés par un nouveau châssis, serait plus résistant. La montre embarquerait également une batterie plus importante et il y aurait des capteurs améliorés pour la randonnée et la nage. En revanche, bien qu'il y ait un nouveau design, Mark Gurman affirme que les bords de la montre seront toujours arrondis — il avait beaucoup été question d'un châssis aux bords plats ces derniers mois.