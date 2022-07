iPhone 14, le bon moment pour attendre ?

La nouvelle gamme de 2022 devrait être composée de quatre modèles comme l'année dernière, mais sans le modèle mini et sa petite diagonale de 5,4" dont les ventes aurait été décevantes. Il n'y aurait donc plus que deux diagonales avec deux modèles de 6,1" (iPhone 14 et iPhone 14 Pro) et deux de 6,7" (iPhone 14 Max ou iPhone 14 Plus et iPhone 14 Pro Max). C'est la première fois qu'Apple proposerait un très grand modèle de 6,7" sans qu'il ne s'agisse d'un modèle Pro.

Visuel par The Apple Hub

En terme de design, pas de révolution. Les iPhone 14 classiques devraient être pratiquement identiques à leurs prédécesseurs, avec leur encoche à l'avant et leurs deux appareils photos en diagonale à l'arrière. Les iPhone 14 Pro devraient en revanche se distinguer par une nouvelle organisation des capteurs à l'avant qui prendraient la forme d'un double poinçon , alors que les trois appareils photos à l'arrière seraient encore plus imposants que sur les derniers modèles. Sur les modèles Pro, les marges autour de l'écran pourraient être légèrement réduites . Concernant le connecteur, il s'agirait toujours du format Lightning : la bascule vers l'USB-C se ferait plutôt avec l'iPhone 15 l'année prochaine.Comme chaque année, Apple devrait dévoiler un nouveau processeur mais la puce Apple A16 pourrait être réservée aux modèles Pro , les iPhone 14 classiques se contentant d'une version de la puce Apple A15 avec 2 Go de RAM supplémentaires . Toute la gamme devrait en revanche bien bénéficier du passage au Wi-Fi 6E plus performant et de l'adoption d'un nouveau modem 5G plus rapide et surtout plus économe en énergie.Concernant les appareils photos, la grande nouveauté de cette année devrait concerner le grand-angle des modèles Pro qui passerait de 12 à 48 mégapixels , ce qui permettra de prendre des photos en plus haute résolution, de mieux recadrer les photos et de réaliser des zooms numériques de qualité. L'iPhone 14 Pro prendrait en charge le, technique qui consiste à utiliser les pixels par groupes de quatre afin d'obtenir des clichés de 12 mégapixels mieux éclairés qu'avec un capteur classique : il y aurait donc aussi des progrès en faible luminosité. Le téléobjectif, lui, devrait rester bloqué à 3X : l'adoption d'un modèle périscopique est attendue pour l'année prochaine. Sur tous les modèles, Apple devrait intégrer une bien meilleure caméra frontale , avec un autofocus et une meilleure sensibilité à la lumière.Autre évolution qui devrait être réservée aux modèles Pro, une nouvelle dalle OLED avec une version de la technologie ProMotion capable de descendre à 1 Hz devrait permettre la mise en place d'une fonctionnalité d'écran toujours allumé sans que la batterie n'en souffre trop. C'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années sur certains smartphones Android : il s'agit simplement d'offrir la possibilité d'afficher l'heure et les notifications importantes, sur fond noir, de manière permanente.

Concept d'iPhone 14 Pro par Ian Zelbo

Reste la question de la réorganisation de la gamme et surtout des tarifs. Comme d'habitude, Apple devrait garder une sélection d'anciens modèles à son catalogue. L'iPhone 11 devrait prendre sa retraite, et on devrait ensuite retrouver une sélection d'iPhone 12 et 13 (sans versions Pro mais avec au moins un modèle mini) dont le tarif devrait être revu à la baisse, en plus du traditionnel iPhone SE en entrée de gamme. Pour ce qui est des tarifs de la gamme d'iPhone 14, on peut en revanche craindre une hausse généralisée : il y a d'un côté des difficultés d'approvisionnement qui découlent de la crise du Covid-19, des hausses de prix pour les composants à cause de la situation géopolitique actuelle, et d'un autre côté un euro particulièrement faible qui pourrait pousser Apple à augmenter l'ensemble de ses prix en Europe Habituellement, l'achat d'un iPhone durant l'été est fortement déconseillé : il vaut mieux attendre le mois de septembre pour bénéficier soit d'un modèle plus évolué pour un tarif similaire, soit de tarifs plus attractifs sur les anciens modèles. Cette année cependant, on peut craindre que l'attente ne soit pas si bénéfique que cela pour les utilisateurs qui ne comptent pas choisir les tous derniers modèles : il y a régulièrement des bonnes promos sur l'iPhone 12 et l'iPhone 13 chez les revendeurs ( voir notre comparateur ) et il n'est pas dit qu'il y ait beaucoup mieux en septembre.