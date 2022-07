Apple a déposé 248 brevets sur l'automobile depuis 2000

Apple ne communique jamais sur ses projets en cours de développement mais ses dépôts de brevets nous donnent souvent des indices sur les travaux en cours à Cupertino. Le Nikkei , en collaboration avec Intellectual Property Landscape, a ainsi déterminé qu'Apple avait déposé pas moins de 248 brevets relatifs à l'automobile depuis 2000.Les enregistrements ont commencé à décoller en 2008, peu après la sortie du tout premier iPhone. Au début, il s'agissait simplement de la connectivité entre l'iPhone et les véhicules, puis cela s'est étendu à la navigation pour la mise en place de CarPlay, l'interface d'iOS qui s'adapte à l'écran de la voiture. Jusqu'en 2015, il y avait moins de 10 dépôts par an mais cela a ensuite explosé : il y en a eu 44 en 2016 et 66 en 2017, le record en date avant une petite pause et un regain en 2021. Ces six dernières années, Apple s'est grandement diversifiée : gestion de la batterie et de la chaleur, réalité augmentée, capteurs et conduite autonome, communication et navigation, design de portes, sièges, fenêtres et éclairages... Cela correspond à la mise en place en 2014 du projet Titan , nom de code interne pour les initiatives d'Apple sur le front des véhicules autonomes.

(lire : En 2023, CarPlay veut contrôler l'intégralité de la voiture)

Où en est le projet d'Apple de construire son propre véhicule autonome ? Les rumeurs évoquent pour le moment un lancement dès 2025 , mais c'est une échéance qui paraît particulièrement agressive pour une voiture qui serait totalement autonome dès sa première version. Apple a en tout cas déjà cherché des partenaires pour la fabrication du véhicule — on sait notamment qu'il y a eu des négociations avec Hyundai , abandonnées depuis. C'est un projet trop ambitieux et trop éloigné des activités habituelles d'Apple pour qu'il passe inaperçu.