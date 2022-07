Apple Watch : il vaut mieux attendre septembre

Poussive et incompatible avec watchOS 9 , l'Apple Watch Series 3 vit ses derniers moments et devrait disparaître en septembre. En entrée de gamme, une nouvelle Apple Watch SE serait dans les tuyaux, sans doute avec une simple mise à jour de composants (dont l'intégration de la puce S8 au lieu de la puce S5) pour une plus grande pérennité. On ne sait pas encore si l'Apple Watch SE de première génération sera conservée au catalogue à un tarif plus avantageux pour se rapprocher du segment tarifaire laissé vide par l'Apple Watch Series 3, ou si c'est au contraire le segment de l'Apple Watch SE qui sera occupé par une Apple Watch Series 7 maintenue moins chère au catalogue, mais il devrait en tout cas y avoir une proposition au rapport qualité/prix plus avantageux qu'aujourd'hui.

La gamme actuelle

Un an après l'Apple Watch Series 7, Apple va également lever le voile sur l'Apple Watch Series 8. Les rumeurs au sujet de ce nouveau modèle ont été assez floues ces derniers mois. Il a notamment été question d'un « capteur de température corporelle » capable de détecter la fièvre , de l'amélioration des autres capteurs existants et d'écrans plus lumineux. Le processeur de la puce Apple S8 pourrait être inchangé par rapport à la génération précédente, mais la puce renferme d'autres éléments qui pourraient évoluer, comme les communications sans fil qui pourraient gagner en efficacité.En haut de gamme, Apple pourrait cesser de produire ses modèles « Edition » qui ne se distinguent que par le métal de leur châssis, en titane au lieu de l'aluminium ou de l'acier. À la place et avec un tarif similaire (à partir de 829 € aujourd'hui), Apple devrait présenter son Apple Watch Pro , un tout nouveau modèle plus ambitieux qui offrirait d'autres avantages avec un design différent et un châssis plus solide, un écran légèrement plus grand (1,99 pouces au lieu de 1,901 pouces sur le modèle de 45 mm actuel) et plus résistant aux chutes, une batterie plus capacitaire et des capteurs améliorés pour la randonnée et la nage. Malgré le nouveau design, cette Apple Watch Pro n'aurait pas les bords plats évoqués par certaines rumeurs.Quel que soit votre budget, il devrait donc y avoir en septembre soit du nouveau, soit des modèles de génération précédente à prix réduit. Il reste cependant une inconnue de taille : dans quelle mesure Apple va s'adapter à l'effondrement du cours de l'euro face au dollar. Il est en effet possible que les tarifs soient revus nettement à la hausse en Europe à l'occasion de la sortie de la nouvelle gamme. Les glissements de positionnements tarifaires pourraient ainsi être moins importants que d'habitude en France.