Le Mac Pro M2 annoncé cet automne mais pas lancé avant 2023 ?

Cet automne, cela fera deux ans qu'Apple aura entamé sa transition d'Intel vers ses propres puces Apple Silicon. Pour pouvoir achever cette transition, Apple a besoin d'une puce suffisamment musclée pour équiper le Mac Pro, sa machine de productivité la plus puissante. On sait déjà que ce ne sera pas avec une puce de la génération M1 : le Mac Pro passera directement à des puces de génération M2. Selon Mark Gurman dans une interview donnée à Max Tech, il y avait bien un Mac Pro équipé d'une puce Apple Silicon de première génération prêt à être lancé il y a plusieurs mois, mais Apple aurait finalement décidé d'attendre la seconde génération qui sera plus puissante.Toujours selon Mark Gurman, le Mac Pro sera décliné en deux versions : avec la puce M2 Ultra et avec la puce M2 Extreme, qui sera l'équivalent de deux puces M2 Ultra combinées. La puce M2 Ultra aurait 24 coeurs (avec 48 ou 64 coeurs graphiques), au lieu de 20 coeurs (avec 48 ou 64 coeurs graphiques) pour la puce M1 Ultra du Mac Studio. Et donc, la puce M2 Extreme grimperait à 48 coeurs (avec 96 ou 128 coeurs graphiques). Pour ce qui est du design et des fonctionnalités qui distingueraient le Mac Pro du Mac Studio, rien n'a fuité pour le moment.En terme de calendrier, il faudrait effectivement s'attendre à une présentation à l'occasion du deuxième anniversaire d'Apple Silicon cet automne : Apple ayant annoncé que la transition se ferait en deux ans environ, l'absence du Mac Pro à la dernière conférence de l'année enverrait un mauvais signal. En revanche, le Mac Pro M2 ne serait pas prêt tout de suite : Mark Gurman ne s'attend pas à un lancement avant le printemps 2023, et peut-être même l'été si la production prend du retard. De nombreuses nouveautés sont dans les tuyaux pour les prochains mois et Apple devrait gérer un certain embouteillage des commandes auprès de TSMC, son unique fournisseur de processeurs depuis l'abandon d'Intel...