Pas de nouveau design pour le Mac mini M2

La prochaine génération de Mac mini devrait conserver le même design, selon les sources de Mark Gurman dans une interview donnée à Max Tech. Apple s'est basée sur le design du Mac mini pour créer le Mac Studio , qui reprend un châssis de mêmes dimensions mais avec une hauteur accrue, et le journaliste de Bloomberg explique ne pas savoir d'où proviennent les bruits de couloir évoquant un design plus compact. C'est Jon Prosser qui avait lancé cette rumeur il y a plus d'un an. On ne sait pas s'il s'agissait d'affabulations ou de conclusions trop hâtives sur la base de prototypes abandonnés depuis, mais ce serait donc erroné — l'information est d'ailleurs corroborée par Ming-Chi Kuo

Le Mac mini et le Mac Studio

Depuis le passage à l'architecture Apple Silicon, le Mac mini avec puce M1 ne nécessite pas autant de composants que son prédécesseur et la nouvelle version du petit Mac de bureau d'Apple est remplie de vide , ce qui ouvre effectivement la porte à une version plus compacte. Cependant, c'est sans compter sur l'intention d'Apple de créer une version plus musclée de ce modèle : la prochaine génération de Mac mini serait en effet soit équipée de la puce M2, soit de la future puce M2 Pro (pour remplacer le dernier modèle Intel encore au catalogue) qui pourrait nécessiter une carte mère plus volumineuse et un meilleur système de refroidissement.Côté calendrier, la présentation de ces nouveaux modèles dépend de la disponibilité de la puce M2 Pro et ce serait pour cet automne, sans doute à l'occasion de la dernière conférence de l'année qui devrait également être l'occasion pour Apple de dévoiler — mais pas commercialiser — son nouveau Mac Pro . Si le modèle M2 Pro permettrait logiquement de monter en gamme, le modèle M2 serait une simple mise à jour du modèle M1 existant avec une puce plus récente. Pour ce qui est des tarifs, il faut s'attendre à ce qu'Apple s'adapte au cours de l'euro face au dollar et que les prix augmentent en Europe . Si vous ne souhaitez pas attendre, sachez qu'il y a régulièrement des petites promos sur le Mac mini M1 chez les revendeurs