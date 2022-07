iOS 16 met en place les alertes critiques de météo

Avec la quatrième version bêta d'iOS 16 qui est disponible pour les développeurs depuis hier soir, une nouvelle fonctionnalité fait son apparition dans l'application Météo. Pas encore traduite en français, elle permet d'activer un système d'alertes critiques pour être averti en cas d'événement météo extrême. Les alertes critiques se distinguent des notifications urgentes par une insensibilité totale aux réglages courants : elles émettent un son même si l'iPhone est en vibreur, que le son est normalement coupé, et/ou que le mode « Ne pas déranger » est activé, et elles s'affichent en clair sur l'écran verrouillé.iOS 16 propose une personnalisation de ces alertes en fonction des lieux enregistrés en favoris dans l'app Météo, et elles s'ajoutent aux notifications de précipitations pour la prochaine heure (qui ne semblent d'ailleurs disponibles nulle part en France). Apple ne précise pas à quel seuil de dangerosité et d'urgence une alerte est susceptible de devenir critique : on verra donc ce que cela donne au fil du temps. En France, ce système est en tout cas complémentaire du dispositif FR-Alert , géré par l'État, qui permet d'émettre des alertes géolocalisées par SMS en cas d'urgence et qui est compatible avec l'iPhone depuis le mois de juin.