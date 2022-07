Q3 2022 : Apple présente des résultats en demi-teinte

À force d'enchaîner les records trimestre après trimestre, il fallait bien qu'Apple finisse par accuser le coup. Entre les difficultés de production dues aux confinements en Chine et aux tensions sur le marché créées par la guerre en Ukraine, le retrait du marché russe, la forte hausse du cours du dollar qui pénalise les exportations, sans oublier l'inflation généralisée, Apple doit naviguer entre les écueils et les résultats présentés hier soir pour le compte du troisième trimestre fiscal de 2022, qui court d'avril à juin, sont donc le reflet des contraintes actuelles.Paradoxalement, Apple a bien battu un nouveau record ce trimestre avec un chiffre d'affaires de 82,96 milliards de dollars, soit 1,9% de hausse par rapport au même trimestre l'année dernière. Mais ce record cache un recul de 10,6% des bénéficies, à 19,44 milliards de dollars. Entre les catégories de produits, il y a des gagnants et des perdants. L'iPhone observe une légère hausse (+2,8%), alors que les services (Apple Music, Apple TV+, Apple Pay, iCloud, etc.) continuent de fortement progresser (+12,1%) et enregistrent désormais 860 millions d'abonnés. En revanche, le Mac enregistre un fort recul (-10,4%), bien plus fort que celui des autres produits (-7,9%), catégorie fourre-tout qui regroupe les AirPods, l'Apple Watch, l'Apple TV, Beats, etc.) et que celui de l'iPad (-2%).Selon Tim Cook, les mauvais scores du Mac s'expliquent principalement par les difficultés d'approvisionnement : il est vrai que plusieurs modèles ont affiché plusieurs semaines de délais ces derniers temps. L'iPad aurait également souffert d'une offre insuffisante : les tablettes d'Apple auraient dû être en croissance ce trimestre. Apple cite d'autres difficultés touchant les services, malgré la forte croissance : le marché publicitaire est par exemple en berne.En terme de répartition des revenus, l'iPhone repasse sous la barre des 50% alors que les services s'approchent assez sûrement de celle des 25% : Apple générera bientôt un quart de son chiffre d'affaires grâce aux services associés à ses produits. Mine de rien, c'est plus que le Mac et l'iPad réunis., a déclaré Tim Cook lors de cette annonce.Pour le trimestre prochain, Apple ne se risque pas à faire de prévisions chiffrées mais entrevoit une hausse des revenus