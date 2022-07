iMac Pro : encore un an d'attente, au minimum

Depuis la bascule sur l'architecture Apple Silicon, les ingénieurs de Cupertino auraient développé trois prototypes de grand modèle d'iMac équipé d'un écran de 27", selon une source jugée fiable du site MacRumors . Il y aurait d'abord eu un modèle avec puce M1 reprenant l'ancien châssis bombé utilisé sur les modèles avec processeurs Intel, puis un modèle plus avancé avec puce M1 reprenant le design plat du nouveau modèle 24". Enfin, Apple aurait mis au point un troisième prototype avec puce M1 Max, avec un châssis inspiré du modèle 24" dans un coloris noir, et avec une dalle 27" XDR.

Visuel par MacRumors

La semaine dernière, Mark Gurman nous touchait un mot de l'iMac Pro dans une interview donnée à Max Tech, évoquantmais un lancement qui n'aurait pas lieu avant l'année prochaine au plus tôt. Le journaliste Mark Gurman avait déjà affirmé que l'iMac ferait l'impasse sur la puce M2 . Or, on ne s'attend pas à un lancement de la puce M3 avant 2023, alors que les déclinaisons M3 Pro et M3 Max qui serviraient à créer un modèle Pro ne seraient pas disponibles avant la fin d'année 2023 voire le début d'année 2024.Pour l'instant, les utilisateurs ayant besoin de puissance doivent opter pour le Mac Studio, qu'ils peuvent coupler à un écran Studio Display s'ils souhaitent une dalle 5K de 27" comme sur l'ancien iMac haut de gamme qui a été retiré de la vente en mars . Il manque cependant une offre plus abordable qui pourrait arriver bientôt avec la version M2 Pro du Mac mini espérée pour la fin de cette année 2022, et il manque également une version plus haut de gamme du Studio Display qui embarquerait une dalle Mini-LED avec la technologie ProMotion (120 Hz) : le lancement de ce modèle pourrait survenir en 2023