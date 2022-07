iOS 16 prévoit des fonds d'écran tamisés pour l'iPhone 14 Pro

La première version bêta d'iOS 16 comportait déjà des références à l'écran toujours allumé de l'iPhone 14 Pro. La quatrième version bêta de la prochaine mise à jour majeure du système mobile d'Apple multiplie les références à cette future fonctionnalité : nos confrères de 9To5Mac ont repéré la mise en place de versions « veille » des nouveaux fonds d'écran fournis avec le système. Il s'agit de versions très sombres aux couleurs ternes, comme vous pouvez le voir ci-dessous avec les célèbres poissons clowns que l'on devine à peine entre les tentacules de l'anémone de mer.Tous les modèles d'iPhone en date désactivent leur écran lorsqu'ils sont en veille. Le prochain iPhone 14 Pro devrait changer la donne : grâce à l'intégration d'un écran OLED plus performant, dont la technologie ProMotion permettra un taux de rafraichissement capable de descendre à 1 Hz au lieu de 10 Hz aujourd'hui, Apple devrait pouvoir proposer une fonctionnalité d'écran toujours allumé sans que l'autonomie en prenne un trop grand coup. Avec une faible luminosité et des éléments graphiques très sombres, l'iPhone 14 Pro devrait pouvoir afficher de manière permanente certains éléments pertinents comme la date, l'heure et les principales notifications. Apple devrait présenter sa nouvelle gamme d'iPhone en septembre.