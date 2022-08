Encore un indice pour l'écran toujours allumé de l'iPhone 14 Pro

Le simulateur de Xcode 14 vient vraisemblablement de nous donner un nouvel indice au sujet de l'écran toujours allumé de l'iPhone 14 Pro. Dans la quatrième bêta du simulateur, le développeur Steve Moser a remarqué que la séquence de sortie de veille a été modifiée : au lieu d'une simple augmentation progressive de la luminosité, il y a également une modification de la colorimétrie. Les deux premières images sont en effet en noir et blanc, sans fond d'écran, et la première image élimine même les détails des widgets (sur l'exemple ci-dessous, l'icône de baleine perd son dégradé et devient monochrome).Un autre développeur, @rhogelleim , a remarqué qu'un widget normalement coloré est transformé lors de cette séquence pour être affiché en noir et blanc. On connaît le souci du détail d'Apple, et on imagine donc que cette modification n'est pas innocente. Si l'iPhone 14 Pro est bien équipé d'un écran OLED capable d'être allumé en permanence, alors la première image de la séquence de sortie de veille doit correspondre à cet affichage permanent pour que la transition se fasse sans accroc. La semaine dernière, on avait pu voir qu'Apple avait prévu une version tamisée de ses fonds d'écran qui serait idéale pour un affichage permanent et économe. Dès le mois de juin, trois nouveaux frameworks dédiés à la gestion de l'écran de l'iPhone avaient été repérés dans la version bêta d'iOS 16...Selon les rumeurs dont nous disposons pour le moment, l'iPhone 14 Pro embarquerait une nouvelle génération d'écran OLED dont la technologie ProMotion serait améliorée : au lieu d'un minimum de 10 Hz (et d'un maximum de 120 Hz), cet écran pourrait descendre à 1 Hz pour gagner encore en énergie lors d'un affichage fixe. L'affichage permanent, lorsqu'activé, se limiterait à la date, l'heure et les principales notifications. La présentation de la nouvelle gamme d'iPhone est attendue pour septembre