Les premiers ordinateurs Wi-Fi 7 attendus chez Intel pour 2024

Les premiers appareils portables équipés du Wi-Fi 7 chez Intel seront des ordinateurs portables et ils devraient être commercialisés dès 2024. C'est en tout cas l'objectif du fondeur qui l'a annoncé par la voix de Eric McLaughlin, son responsable de ses solutions de communication sans fil, cité par Korea IT News C'est un calendrier agressif pour ce nouveau standard, dont les grandes lignes ont été présentées l'année dernière et qui ne doit justement pas être finalisé avant mai 2024.Le Wi-Fi 7 ambitionne d'offrir des débits pouvant atteindre 36 Gbit/s sur les points d'accès, et jusqu'à 5,8 Gbit/s sur les appareils en étant équipés. En conditions réelles, un ordinateur équipé du Wi-Fi 7 devrait bénéficier de débits jusqu'à 2,4 fois supérieurs à un ordinateur limité au Wi-Fi 6 dans un environnement similaire. Le nouveau standard promet également une augmentation de la fiabilité de la connexion et une réduction de la latence pour encore plus de réactivité.Pour ce qui est d'Apple, les Macs ne font plus appel aux solutions d'Intel et il faudra donc attendre que les équipes de Johny Srouji intègrent cette nouvelle norme aux puces Apple Silicon. Ce sera sans doute avec un peu moins d'empressement qu'Intel, mais Apple n'a pas non plus tendance à trop traîner : on attend d'ailleurs l'arrivée du Wi-Fi 6E sur l'iPhone 14 cette année , avec au programme l'ajout d'une troisième bande spectrale (6 GHz) pour une plus grande fiabilité des connexions, et on imagine que les premiers Macs suivront l'année prochaine.