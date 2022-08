Apple va corriger un bug audio sur le Studio Display

Apple a identifié un problème logiciel avec son écran Studio Display, et plus spécifiquement un pépin qui touche les haut-parleurs : dans un mémo interne intercepté par MacRumors , Apple décrit de potentiels bugs de son qui s'arrête abruptement, d'audio qui est joué a une plus grande vitesse, qui est déformé ou lu de manière hachurée. Bonne nouvelle pour les utilisateurs concernés : ce n'est pas un défaut matériel et une mise à jour viendra corriger la situation.En attendant qu'une mise à jour logicielle soit mise en place, Apple a une solution pour résoudre temporairement le problème s'il survient : il faut débrancher l'écran et les accessoires qui y sont connectés, attendre 10 secondes et tout rebrancher. Ce n'est pas de la plus grande élégance, mais cela a le mérite de fonctionner.