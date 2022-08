AppleCare+ pour iPhone couvre désormais la perte et le vol

L'assurance qu'Apple propose à l'achat de l'iPhone, AppleCare+, propose désormais une nouvelle option sur l'Apple Store : la couverture en cas de perte ou de vol. Apparue ces dernières heures, l'option est proposée au moment de l'achat du téléphone : on a désormais le choix entre l'offre AppleCare+ classique et une version plus onéreuse qui couvre la perte et le vol. Les tarifs varient en fonction du modèle à couvrir : pour un iPhone 13 par exemple, c'est 169 € pour la couverture classique (ou 8,49 € par mois) et 229 € pour la couverture étendue à la perte et au vol (ou 11,49 € par mois). La couverture est de deux ans en cas de paiement comptant, et elle peut aller jusqu'à cinq ans en cas de paiement mensualisé.De base, AppleCare+ couvre jusqu'à deux incidents par période de douze mois. En cas de dommage accidentel, les frais se limiteront à une franchise qui est de 29 € pour l'écran ou le dos en verre, et de 99 € pour tout autre dommage. En cas de vol ou de perte (dans le monde entier), la franchise sera de 129 €. Il y a une condition pour cette prise en charge : la fonctionnalité Localiser doit être activée au moment de la perte ou du vol (et tout au long du processus de réclamation). Vous pouvez consulter l'intégralité des conditions générales de cette nouvelle offre sur cette page