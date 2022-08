L'Apple Watch Series 7 en titane en rupture de stock

Ça sent la fin de partie pour l'Apple Watch Series 7 en titane : les stocks de nombreux modèles sont épuisés sur l'Apple Store un peu partout dans le monde. Quelques configurations sont encore disponibles, notamment des grands modèles de 45 mm, mais Apple est clairement en train de se débarrasser de ses derniers stocks en attendant l'arrivée de la nouvelle gamme qui doit être présentée en septembre. Cette génération d'Apple Watch Edition ne sera sans surprise pas reconduite.

L'Apple Watch Series 7 en titane, en acier et en aluminium

Cette année, Apple ne devrait pas se contenter de présenter l'Apple Watch Series 8 et de la décliner en trois matériaux (l'aluminium, l'acier inoxydable et le titane) : le modèle en titane jusqu'ici appelé Apple Watch Edition devrait être remplacé par l'Apple Watch Pro, une version qui se distinguera par des caractéristiques techniques plus évoluées. Si on en croit les nombreuses rumeurs dont on dispose pour le moment, cette Apple Watch Pro devrait présenter un écran légèrement plus grand, une batterie plus importante et des capteurs améliorés pour la randonnée et la nage. Le tarif devrait sauf surprise rester aussi élevé que l'Apple Watch Edition aujourd'hui.