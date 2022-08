macOS Ventura : un aperçu du support pour iPhone de Belkin

C'est l'une des nouveautés phare de macOS Ventura : avec la prochaine grande version majeure du système du Mac qui a été présentée en juin, il sera possible d'utiliser l'appareil photo de l'iPhone pour passer des visioconférences sur FaceTime. La fonctionnalité Continuité sur l'appareil photo, ouen VO, permet à l'iPhone de prêter ses capteurs au Mac, qu'il s'agisse d'un MacBook dont la webcam est de moins bonne qualité ou d'un Mac de bureau qui est dépourvu de webcam.Il n'y a pas besoin d'accessoire spécifique pour profiter de cette fonctionnalité (un simple trépied suffit), mais Apple a collaboré avec Belkin pour la création d'un petit outil qui permet de fixer l'iPhone sur l'écran de son Mac afin d'obtenir un angle de vue optimal. En amont de la sortie prévue pour cet automne, Belkin a envoyé un exemplaire de démonstration au youtubeur Brian Tong qui nous en montre toutes les subtilités :L'accessoire se colle à l'iPhone grâce aux aimants de MagSafe, et il y a ensuite un petit système de fixation à faire pivoter pour accrocher l'ensemble sur l'écran d'un MacBook (un autre modèle sera commercialisé pour les appareils plus épais comme le Studio Display ou l'iMac 24 pouces). Le Mac reconnaît normalement l'iPhone instantanément et bascule automatiquement sur son grand-angle.Il y a des options pour activer le mode Portrait, le mode Éclairage de studio, ou même la fonctionnalité Cadre Centré qui suit le visage de l'utilisateur grâce à l'ultra grand-angle de l'iPhone. Il y a enfin le modequi permet de montrer une double-vue avec à la fois son visage et ce qui se passe sur le bureau juste devant l'ordinateur ; la qualité obtenue avec l'ultra grand-angle et un ajustement logiciel pour redresser l'angle de vue est en revanche en très net retrait.La date de sortie de cet accessoire n'a pas été annoncé, mais cela devrait logiquement coïncider avec la sortie d'iOS 16 et de macOS Ventura cet automne. Aucun tarif n'a pour le moment été communiqué.