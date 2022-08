Le lancement d'iPadOS 16 repoussé à octobre ?

Le lancement d'iPadOS 16, initialement prévu pour le mois de septembre, aurait finalement lieu en octobre. Selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg , les développeurs d'Apple prendraient en effet du retard dans la mise au point de certaines fonctionnalités, notamment de multitâches avec Stage Manager , et ce serait une des causes de ce décalage. Si cette information se vérifie, ce serait la première fois qu'une nouvelle version d'iPadOS est lancée après iOS.

Les principales nouveautés d'iPadOS 16

Mark Gurman précise d'ailleurs qu'iOS 16 serait toujours prévu pour septembre pour accompagner les nouveaux modèles d'iPhone , tout comme watchOS 9 avec les nouvelles Apple Watch . Pour macOS Ventura , il n'y aurait pas non plus de retard mais Apple n'aurait jamais compté le sortir avant octobre : le nouveau système du Mac pourrait ainsi arriver plus ou moins en même temps qu'iPadOS 16.