MacBook Pro 14 et 16'' : attention à la pénurie de chargeurs

On avait déjà connu un épisode similaire en septembre dernier : Apple a de nouveau du mal à produire certains de ses chargeurs USB-C, plus spécifiquement les modèles destinés aux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Le chargeur de 96 W du modèle 14,2" à 85 € affiche actuellement près de deux mois d'attente sur l'Apple Store, et le modèle de 140 W du modèle 16,2" à 105 € nécessite quatre semaines d'attente. La situation n'est pas tellement plus favorable chez les revendeurs ; en cas de besoin urgent (perte, vol, etc.), il faut se rabattre sur un modèle de marque tierce Pour les autres modèles, la disponibilité est immédiate ou presque. Pour le MacBook Air, vous avez le choix entre le modèle de 30 W à 45 € et le modèle de 35 W avec deux prises USB-C à 65 € . Et pour le MacBook Pro 13,3", le modèle de 67 W est à 65 €