Un nouveau design aux bords plats pour l'iPad 10 ?

Sans pour autant abandonner son écran rectangulaire et son bouton d'accueil avec Touch ID, l'iPad d'entrée de gamme pourrait bien changer de design cette année. Le bien renseigné Mark Gurman avait déjà évoqué l'abandon du connecteur Lightning au profit du standard USB-C, et le site MySmartPrice partage aujourd'hui des rendus 3D du prochain iPad qui nous montre un design plus inspiré des autres modèles de la gamme. On retrouve ainsi des tranches parfaitement plates (elles sont aujourd'hui recourbées), un appareil photo protubérant, quatre haut-parleurs et la prise jack a disparu. Ce modèle ressemble ainsi beaucoup à l'iPad Air, mais sans l'écran aux coins arrondis.À l'intérieur, l'iPad 10 passerait de la puce Apple A13 à la puce Apple A14 et les modèles cellulaires de la 4G à la 5G. L'arrivée de l'USB-C est une bonne chose pour l'homogénéisation des chargeurs, alors que les MacBook et tous les autres iPad ont déjà adopté ce standard (l'iPhone devrait y passer l'année prochaine ), mais l'appareil photo qui dépasse et l'abandon de la prise jack ne feront pas que des heureux si cette fuite est bien authentique. La présentation de l'iPad 10 est attendue pour cet automne.