Apple Watch Series 8 : un design identique, le retour de l'alu argenté

Il ne faut pas s'attendre à la moindre évolution dans le design de l'Apple Watch Series 8, selon les sources de ShrimpApplePro ( @VNchocoTaco ), un fuiteur qui a déjà eu de bonnes informations par le passé : la prochaine montre connectée d'Apple ressemblerait comme deux gouttes d'eau aux modèles qu'elle remplacera. En revanche, il y aurait des évolutions dans les choix de coloris.Pour les modèles d'entrée de gamme en aluminium, l'Apple Watch Series 8 serait déclinée dans les coloris minuit, lumière stellaire, rouge et l'argent ferait son grand retour, alors que le vert et le bleu seraient abandonnés. Pour les modèles plus onéreux en acier, il n'y aurait plus que l'argent et le graphite : l'or et le noir sidéral ne seraient plus proposés.Comme anticipé par les rumeurs, il n'y aurait pas de boîtier en titane sur l'Apple Watch Series 8 : ce matériau plus haut de gamme serait réservé à la nouvelle Apple Watch Pro , qui aurait elle bien un nouveau design pour accueillir son écran plus grand, sa batterie plus généreuse et ses capteurs améliorés. La présentation de ces nouveaux modèles est attendue pour le mois de septembre.