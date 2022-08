Un nouveau HomePod mini en préparation ?

Apple préparerait un nouveau grand modèle de HomePod, réitère Mark Gurman sur Bloomberg , et cela sera peut-être dès la fin de cette année mais probablement plus pour le début d'année 2023. Avec des dimensions proches du modèle original, qui a été retiré de la vente l'année dernière, il intégrerait une puce Apple S8 nettement plus performante et il y aurait un nouvel écran sur le haut de l'enceinte, possiblement capable de prendre en charge les gestes multi-touch.

Le HomePod mini

En mai dernier, l'analyste Ming-Chi Kuo promettait également un nouveau modèle de HomePod, mais sans préciser s'il s'agirait d'un petit ou d'un grand modèle. Un nouveau modèle de HomePod a effectivement été déniché depuis dans la version bêta d'iOS 16, qui référence un « AudioAccessory6 » inconnu au bataillon, mais cette référence ne nous permet pas d'en savoir plus.Mark Gurman clame en tout cas qu'un nouveau HomePod mini serait également dans les tuyaux, sans donner le moindre détail technique ; il pourrait s'agir d'une simple mise à niveau pour intégrer la puce Apple S8 (et proposer de nouvelles couleurs ?) comme sur le futur grand modèle, mais probablement rien de bien révolutionnaire pour ce petit modèle de HomePod qui a été présenté en octobre 2020 . Mark Gurman n'évoque pas le calendrier, mais il faudra sans doute attendre l'année prochaine.