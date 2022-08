L'Apple Event de septembre encore pré-enregistré

Apple aurait commencé à enregistrer la vidéo de son Apple Event de rentrée, selon les sources de Mark Gurman sur Bloomberg . Le retour aux présentations traditionnelles, en public dans le Steve Jobs Theater d'Apple Park, n'est donc pas encore pour tout de suite. C'est en juin 2020 pour la WWDC qu'Apple a organisé sa première présentation virtuelle. Depuis, la situation sanitaire s'est améliorée mais Apple la juge sans doute encore trop aléatoire pour un retour à la normale. Si cette information se confirme, ce sera la onzième conférence pré-enregistrée organisée par la firme de Cupertino.

Tim Cook (et l'iPhone 13 Pro) lors de l'Apple Event de septembre 2021

La conférence de septembre est l'une des plus importantes pour Apple : c'est à cette occasion qu'est dévoilée la nouvelle gamme d'iPhone, le produit le plus populaire de l'entreprise — il représente environ 50% de ses revenus . Cette année, nous devrions sans surprise découvrir la gamme d'iPhone 14 , qui comprendra quatre nouveaux modèles.Comme chaque année depuis six ans, cet Apple Event devrait également être l'occasion de découvrir de nouvelles Apple Watch . Cette année, il devrait y avoir de multiples nouveautés avec une mise à jour de l'Apple Watch SE, la présentation de l'Apple Watch Series 8 et l'arrivée d'un tout nouveau modèle haut de gamme possiblement appelé Apple Watch Pro.Pour le reste, c'est un peu plus incertain. Apple a d'autres nouveautés dans sa manche pour la fin de cette année, mais les annonces sont généralement réparties entre deux Apple Events : l'un début septembre et l'autre en octobre ou en novembre. Il est ainsi quasiment certain que les annonces concernant le Mac ( Mac mini M2 Mac Pro ) attendront la seconde présentation. Ce sera sans doute aussi le cas pour l'iPad Pro M2 , qui utilisera une puce du même acabit que les Macs, mais il est tout à fait possible qu'Apple dévoile l'iPad 10 , une nouvelle version de son modèle d'entée de gamme avec un nouveau design et le connecteur USB-C, dès septembre. Parmi les autres nouveautés qui pourraient être lancées à n'importe quel moment, il y a les AirPods Pro 2 et un nouvel Apple TV