Un nouveau Smart Connector sur les iPad Pro M2 ?

Les futurs iPad Pro propulsés par la puce Apple M2 pourraient embarquer un Smart Connector d'un nouveau genre. Selon les sources du site Macotakara , ce nouveau connecteur magnétique aurait quatre contacteurs au lieu de trois aujourd'hui, et il serait positionné à la fois en bas et en haut de la tablette (il n'est aujourd'hui présent qu'en bas). On n'en sait pas plus pour le moment : nos confrères japonais estiment que le quatrième point de contact pourrait servir à mieux alimenter certains périphériques, mais ce n'est qu'une hypothèse à ce stade. Il n'est pas non plus question de la rétro-compatibilité...

Le Smart Connector de l'iPad Pro actuel

C'est cet automne qu'Apple devrait lever le voile sur sa prochaine génération d'iPad Pro. Outre l'intégration de la puce M2 pour plus de puissance et de pérennité, les prochains modèles pourraient intégrer une solution de recharge sans fil qui pourrait être intégrée au logo d'Apple à l'arrière de la tablette. Il a également été question dans les rumeurs d'un déplacement de la webcam et de Face ID sur la tranche la plus large de la tablette : avec une possible rotation de 90° du logo d'Apple à l'arrière pour mieux suggérer le sens d'utilisation par défaut, l'iPad Pro se destinerait mieux au mode paysage. Concernant les écrans utilisés, l'iPad Pro 11" devrait toujours se contenter d'une dalle LCD classique , sans la technologie Mini-LED qui resterait réservée au grand modèle de 12,9".