iOS 16 Bêta 5 rétablit l'icône de pourcentage de la batterie

Deux semaines après la précédente bêta qui apportait des modifications à l'écran verrouillé de l'iPhone ajustait l'édition des messages et mettait en place les alertes critiques de météo , Apple a hier soir envoyé aux développeurs la cinquième version bêta d'iOS 16. Apple apporte une nouvelle fois des modifications mineures d'interface ici et là, mais il y en a une qui frappe immédiatement au redémarrage de l'iPhone : iOS 16 rétablit l'affichage du pourcentage dans l'icône de la batterie !Quel que soit son niveau de charge, l'affichage se fait en transparence sur fond blanc (ou sur fond noir si la page est blanche), la batterie passant au vert lorsque l'iPhone est en charge ou au jaune lorsque le mode économie d'énergie est activé. Dans l'application Réglages > Batterie, un nouveau réglage « Pourcentage de la batterie » activé par défaut a fait son apparition : le désactiver permet de retrouver l'icône de la batterie qui se vide progressivement.L'affichage du pourcentage de la batterie avait disparu depuis l'iPhone X sur tous les modèles à encoche, faute de place pour afficher le pourcentage à côté de l'icône. Ce nouvel affichage qui permet d'éviter de prendre plus de largeur n'est étrangement pas généralisé à tous les modèles : il est (pour le moment ?) absent des petits iPhone 12 mini et 13 mini, et plus étrangement des iPhone 11 et XR.