iOS 16 : une option pour copier et supprimer les captures d'écran

Dans la cinquième version bêta d'iOS 16 qui a été envoyée aux développeurs hier soir, Apple a inclus une nouvelle option au moment de la prise d'une capture d'écran : lorsque l'on clique sur l'aperçu de la copie qui s'affiche en bas à gauche de l'écran et que l'on valide les éventuelles modifications apportées à l'image, une nouvelle option permet de « Copier et supprimer » la capture.Lorsque l'utilisateur choisit cette option, l'image copiée est immédiatement supprimée de la photothèque alors que l'utilisateur peut toujours la coller dans un e-mail ou un message : pratique pour éviter d'encombrer son espace de stockage avec des captures inutiles ! Notez qu'il est déjà possible de supprimer une copie d'écran après avoir utilisé le menu de partage, mais cette nouvelle option sera sans doute plus simple pour les utilisateurs avancés.