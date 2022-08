Des acquisitions au ralenti pour Apple ces deux dernières années

Le rythme des acquisitions d'Apple a considérablement ralenti ces deux dernières années, selon les chiffres glanés par Bloomberg dans les déclarations légales de l'entreprise. L'année dernière, Apple n'a dépensé que 33 millions de dollars pour ses rachats de sociétés. Pour les neufs premiers mois de cette année fiscale de 2022, les acquisitions représentent 169 millions de dollars et seuls deux rachats sont publiquement connus : Credit Kudos et AI Music . C'est en progression, mais on est encore bien loin des 1,5 milliards de dollars dépensés en 2020.C'est en 2014 qu'Apple a signé son record grâce au rachat de Beats pour 3 milliards de dollars. Depuis, Apple s'est contentée de rachats de bien plus petite taille, malgré ses moyens démesurés (Apple a 179 milliards de dollars à disposition) qui lui permettraient de signer des accords bien plus importants. Si les analystes envisagent régulièrement des rachats de très grande ampleur (Tesla, Netflix, Electronic Arts, etc.), Apple préfère souvent créer ou recréer les technologies dont elle a besoin en interne en débauchant les talents des industries concernées. Lors des derniers résultats d'Apple , Tim Cook a une nouvelle fois affirmé n'être fermé à aucune acquisition mais seulement si cela s'inscrit dans une stratégie de long terme et pas dans le simple but d'accroitre le chiffre d'affaires.