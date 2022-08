AirPods : l'adoption de l'USB-C attendrait 2023

Le boîtier des AirPods Pro 2, dont la sortie est attendue d'ici cet automne, pourrait toujours présenter un connecteur Lightning selon les sources de Ming-Chi Kuo . L'analyste avait déjà prédit la même chose en mai dernier mais il apporte cette fois une précision utile : Apple travaillerait bien sur des versions USB-C des boîtiers de tous les AirPods mais celles-ci ne devraient pas être disponibles avant 2023. Apple nous avait déjà fait le coup l'année dernière en ajoutant la recharge de MagSafe au boîtier des AirPods Pro : il est tout à fait possible de faire évoluer le boîtier sans forcément toucher aux écouteurs.

Le boîtier de charge des AirPods 3

La Commission européenne prévoyant d'imposer le chargeur unique , Apple ne va pas avoir d'autre choix que d'abandonner le connecteur Lightning de l'iPhone et le remplacer par le standard USB-C. Selon les rumeurs dont nous disposons pour le moment, c'est dès l'année prochaine avec l'iPhone 15 que le changement aurait lieu. Dès lors, Apple ne devrait conserver aucun autre produit Lightning et les boîtiers des AirPods pourraient donc basculer dans la foulée. Rendez-vous en septembre 2023 ?Pour ce qui est des AirPods Pro 2 à proprement parler, il a un temps été question d'un nouveau design sans tiges externes mais les rumeurs se montrent beaucoup plus prudentes depuis quelques mois. Il n'y aurait pas de capteur de fréquence cardiaque , mais il y aurait bien une nouvelle puce Apple H2 qui améliorerait les performances sans fil et prolongerait l'autonomie, avec pour grande nouveauté logicielle la prise en charge de l'audio sans perte . Le boîtier de recharge pourrait évoluer pour charger les écouteurs plus rapidement, intégrer un haut-parleur pour faciliter la localisation en cas de perte et intégrer un micro destiné à une nouvelle fonctionnalité d'assistance à l'audition.