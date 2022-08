Messages : Google veut qu'Apple adopte le standard RCS

Sur l'iPhone, la couleur des bulles utilisées dans les communications au sein de l'application Messages indique quelle est la technologie utilisée : les bulles sont bleues lorsque c'est iMessage et vertes lorsqu'il s'agit d'un SMS ou d'un MMS. C'est devenu tout un symbole au fil du temps, les bulles bleues permettant de distinguer les utilisateurs d'iPhone et donc de créer un sentiment d'appartenance à une certaine communauté, voire classe sociale. Et bien sûr, Apple a rajouté des fonctionnalités propres à iMessage qui ne sont pas disponibles dans les conversations impliquant des utilisateurs sous Android.Cette situation ne ravit pas particulièrement Google, qui vient de lancer une nouvelle campagne appelée Get The Message pour tenter de pousser Apple à adopter le standard RCS. Conversations de groupes non gérées, vidéos compressées, impossibilité d'envoyer des messages en Wi-Fi, absence de notifications de lecture ou de chiffrement... Google liste les désavantages de se limiter à la technologie SMS/MMS dans les conversations entre iOS et Android, et ils sont absolument indéniables. Tous les utilisateurs sont perdants dans cette histoire, pas seulement ceux d'Android, et l'adoption du standard RCS poussé par la GSM Association permettrait de résoudre le problème.Il n'y a pas que Google qui tente de mettre la pression à Apple sur le sujet. Il y a aussi les régulateurs et notamment l'Union européenne qui pourrait forcer Apple à adopter le format RCS par le biais de sa législation sur les marchés numériques (DMA). Le texte oblige en effet à une interopérabilité entre les grands services de messagerie : Apple pourrait ouvrir iMessage aux développeurs tiers, mais l'adoption du RCS semble plus probable dans les prochaines années et Apple aurait bon goût de ne pas attendre d'y être légalement contrainte.