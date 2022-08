Apple va donner des détails sur les mises à jour des AirPods

Apple met régulièrement à jour le logiciel interne des AirPods mais on ne sait généralement pas quelles sont les avancées apportées par les mises à jour, qui sont souvent découvertes après coup. Cela devrait bientôt changer : dans la dernière version bêta d'iOS 16, un nouveau panneau dédié au firmware des AirPods a fait son apparition. Dans Réglages > Général > Informations > [AirPods], un clic sur le numéro de firmware mène à une nouvelle page présentant les numéros de version des écouteurs et du boîtier... ainsi qu'un lien pour obtenir plus de détails sur les versions en question.

Capture par Apple Toolbox

Ce lien mène sur une page du site d'Apple qui n'est pas encore attribuée, signe que tout n'est pas encore en place mais que c'est une nouveauté prévue pour la sortie d'iOS 16. Présentée en juin , la future mise à jour majeure du système de l'iPhone doit être finalisée en septembre. Et si cette nouveauté préfigurait la future possibilité de mettre à jour les AirPods manuellement et non plus seulement automatiquement ?