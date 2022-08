L'iPhone 14 Pro plus cher, mais avec 256 Go ?

L'iPhone 14 Pro devrait être vendu plus cher que son prédécesseur, affirme l'analyste Ming-Chi Kuo . C'est une petite musique qui revient avec insistance dans les rumeurs ces derniers temps : face aux difficultés d'approvisionnement et à l'augmentation du prix des matières premières, les coûts de production vont augmenter et cela va inévitablement se répercuter sur les prix à un moment ou un autre. Ming-Chi Kuo s'attend à une hausse du panier moyen d'environ 15% pour la gamme d'iPhone 14 dans son ensemble, à la fois à cause du prix des iPhone 14 Pro mais aussi à cause d'une répartition des ventes plus en faveur des modèles Pro cette année.

Concept d'iPhone 14 Pro violet par The Apple Hub

Il est vrai que les grandes nouveautés de cette année, que cela soit le nouveau design à double-poinçon, la puce Apple A16, l'appareil photo de 48 mégapixels ou l'écran OLED toujours allumé, devraient toutes être réservées à l'iPhone 14 Pro alors que l'iPhone 14 classique se contenterait d'évolutions plus marginales ( en savoir plus ). Pour faire passer la pilule du prix plus élevé, certains ont émis l'hypothèse qu'Apple augmente la quantité de stockage minimale embarquée sur les modèles Pro : selon TrendForce , l'iPhone 14 Pro pourrait être proposé avec un minimum de 256 Go de stockage au lieu de 128 Go aujourd'hui.À noter que les analyses de Ming-Chi Kuo ne concernent que les prix exprimés en dollars : en Europe, la chute du cours de l'euro pourrait pousser Apple à revoir ses tarifs encore plus à la hausse , et cela sur tous les modèles. Cette hausse ne devrait d'ailleurs pas toucher que l'iPhone : il faut s'attendre à un ajustement des prix des autres nouveautés, comme l'Apple Watch Series 8