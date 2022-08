Le thermomètre de l'Apple Watch Series 8 dévoilé dans un brevet ?

À quelques semaines de la présentation de l'Apple Watch Series 8, un intéressant brevet vient d'être accordé à Apple : il décrit un nouveau capteur permettant de déterminer la température de la surface de la peau. Le brevet est très technique mais les objectifs d'Apple sont clairs : le brevet fait explicitement référence à une utilisation au sein d'une montre connectée. Apple décrit d'ailleurs plusieurs usages qui pourraient découler de ce thermomètre : des recommandations de santé ou de sport, l'élaboration de statistiques sur la durée et il est même question d'identification biométrique. Ce brevet a cependant une portée uniquement matérielle et les algorithmes ne sont pas abordés.L'intégration d'un thermomètre au sein de l'Apple Watch Series 8 a déjà fait l'objet de multiples rumeurs ces derniers mois. Bien qu'Apple vise la plus haute précision possible, l'analyste Ming-Chi Kuo nous prévenait le mois dernier que le capteur mis au point par les ingénieurs de Cupertino serait un peu trop sensible aux variations de la température extérieure : plutôt que de donner des mesures précises, watchOS se contenterait alors de signaler des épisodes de fièvre et inviter l'utilisateur à confirmer le diagnostic avec un thermomètre médical. Le journaliste Mark Gurman avait également évoqué une fonctionnalité qui permettrait aux femmes de suivre leurs cycles et leurs périodes de fertilité grâce aux subtiles variations de température de leur peau, mais ce ne serait vraisemblablement plus d'actualité. La présentation de l'Apple Watch Series 8 est attendue en septembre